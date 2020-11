Иноуэ феноменальным встречным ударом нокаутировал Молони (видео)

Чемпион WBA и IBF в легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (20-0, 17 КО) добыл победу на вечере профессионального бокса от Top Rank в Лас-Вегасе.

Противостоял небитому чемпиону австралиец Джейсон Молони (21-2, 18 КО). Японец вел бой и был быстрее своего оппонента, что вылилось в нокдаун Молони в 6-м раунде. А уже в следующем раунде Иноуэ блестящим ударом с правой уложил на канвас Джейсона. Эта победа стала 20-й для японца на профи-ринге, Молони, в свою очередь, проиграл во второй раз в карьере при 21-й победе.

Видео нокдауна в бою Наоя Иноуэ - Джейсон Молони:

This counter left ... @naoyainoue_410 drops Moloney early in Round 6, as his speed and aggressiveness has proven to be a lethal combo so far.#InoueMoloney | LIVE NOW on ESPN+ pic.twitter.com/oiMaufZVjx

— Top Rank Boxing (@trboxing) November 1, 2020