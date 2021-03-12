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Ломаченко получит семизначный гонорар за бой с Хэйни

Ломаченко получит семизначный гонорар за бой с Хэйни
Обновлено 11:44 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм lomachenkovasiliy

Украинский боксер Василий Ломаченко получит за бой с Девином Хэйни семизначный гонорар. Об этом сообщил отец американского чемпиона WBC в легком весе Билл в комментарии для Youtube-канала AKHi TV. Кроме того, Хэйни-старший подчеркнул, что украинец, назвавший его сына "ссыкуном", поплатится за свои слова в ринге.

Лопес заявил, что реванша с Ломаченко не будет и объяснил, почему

"Весь мир увидит, что мы сделаем в ринге с Ломаченко, если он примет бой в мае. У меня была беседа с нашим промоутером Эдди Хирном. И я знаю, что мы предложим вскоре Ломаченко семизначный гонорар за то, чтобы он дрался с Хэйни на стриминге DAZN. Посмотрим, что он скажет в ответ. Да, сделка с Линаресом была на мази, но потом началась перестрелка Василия и Дэвина в соцсетях. Ломаченко впервые изъявил желание драться с Дэвином. Сразу же после этого я связался с Эдди. Он должен сделать все, чтобы этот бой состоялся следующим", - приводит слова Хэйни-старшего vringe.

Кроме того, Билл отметил, что Ломаченко является великим боксером, однако он и его сын полностью уверенны в успехе.

"Ломаченко - великий боец. Дэвин давно мечтает с ним встретиться. Мы хотим драться, мы уверены в победе. Безусловно, Лома – наш приоритет. Не слушайте, что говорят СМИ. Слушайте, что говорит Ломаченко. А он сказал, что готов драться в мае. Он назвал моего сына ссыкуном. И он ответит за свои слова. Хирн вскоре сделает официальное предложение промоутеру украинца Бобу Аруму. А с его менеджером Эгисом Климасом мы уже и так не раз общались. Хватит разговоров, пора действовать".

"Телеграф" напоминает, что по плану Боба Арума, Ломаченко должен был встретиться с малоизвестным японцем. Однако Василий, проигравший поединок Теофимо Лопесу в октябре 2020 года, решил по своему и устроил перепалку в twitter c Хэйни. Теперь украинец может получить чемпионский бой в мае.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Василий Ломаченко, Девин Хэйни.
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