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Поветкин - Уайт: где и когда смотреть бой-реванш

Поветкин - Уайт: где и когда смотреть бой-реванш
Обновлено 20:10 Сегодня Телеграф Фото: Instagram matchroomboxing

В субботу, 27 марта, россиянин Александр Поветкин проведет бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО). На кону схватки, что состоится в Гибралтаре, будет стоять пояс временного чемпиона WBC, которым владеет "Русский Витязь".

Поветкин пригрозил британцу-болтуну повторным нокаутом

В прямом эфире бой Поветкин - Уайт покажет российский телеканал "РЕН ТВ", а также официальный транслятор шоу - британский Sky Sports. Начало главного поединка шоу ожидается не раньше 23:15 по киевскому времени. 

Ранее боксеры успели провести дуэль взглядов:

 
 
 
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Публикация от Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке Поветкин отправил Уайта в тяжелейший нокаут. Позднее этот удар был признан лучшим в 2020 году по версиям многих авторитетных изданий.

Полное видео первого боя Поветкин - Уайт:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Поветкин может согласиться на бой с Усиком, если ему предложат большой гонорар. Вспоминая свои проигранные поединки накануне реванша с Уайтом, "Русский Витязь" признал силу Кличко и Джошуа

Отметим, бой между россиянином и британцем должен был пройти раньше, однако россиянин подхватил коронавирус.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Александр Поветкин, Бокс, Диллиан Уайт.
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