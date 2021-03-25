Поветкин - Уайт: где и когда смотреть бой-реванш

В субботу, 27 марта, россиянин Александр Поветкин проведет бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО). На кону схватки, что состоится в Гибралтаре, будет стоять пояс временного чемпиона WBC, которым владеет "Русский Витязь".

В прямом эфире бой Поветкин - Уайт покажет российский телеканал "РЕН ТВ", а также официальный транслятор шоу - британский Sky Sports. Начало главного поединка шоу ожидается не раньше 23:15 по киевскому времени.

Ранее боксеры успели провести дуэль взглядов:

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"Телеграф" напоминает, что в первом поединке Поветкин отправил Уайта в тяжелейший нокаут. Позднее этот удар был признан лучшим в 2020 году по версиям многих авторитетных изданий.

Полное видео первого боя Поветкин - Уайт:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Поветкин может согласиться на бой с Усиком, если ему предложат большой гонорар. Вспоминая свои проигранные поединки накануне реванша с Уайтом, "Русский Витязь" признал силу Кличко и Джошуа.

Отметим, бой между россиянином и британцем должен был пройти раньше, однако россиянин подхватил коронавирус.