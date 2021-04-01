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Чемпион мира, обещавший бой Ломаченко, сразится с Линаресом: названа дата боя

Чемпион мира, обещавший бой Ломаченко, сразится с Линаресом: названа дата боя
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Фото: Instagram matchroomboxing

Чемпион мира в легком весе американец Девин Хэйни сразится с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Хорхе Линаресом. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing.

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По информации источника, поединок состоится 29 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на Michelob ULTRA Arena. Для непобедимого Хэйни эта схватка станет третьей защитой титула, который он получил после того, как Ломаченко стал франшизным чемпионом Совета.

Примечательно, что недавно Хэйни начал перепалку в twitter с Василием Ломаченко и даже вызвал его на бой, Василий принял вызов, однако позднее понял, что это было всего лишь пустышкой, ведь на тот момент у американца уже был контракт на поединок с венесуэльцем.

В своем последнем бою Хэйни победил Юриоркиса Гамбоа, а Линарес, который потерял титул в бою с Ломаченко, нокаутировал Карлоса Моралеса.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, Девин Хэйни.
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