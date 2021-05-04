Гвоздик в пролете: чемпион мира Смит сразится с обидчиком украинца

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO американец Джо Смит проигнорировал вызов украинца Александра Гвоздика и проведет поединок с обладателем титулов WBC и IBF в том же весе россиянином Артуром Бетербиевым. Об этом сообщил промоутер Боб Арум в комментарии ТАСС.

"Артур Бетербиев проведет бой с Джо Смитом осенью. Мы планируем, что этот поединок должен пройти в "Мэдисон-сквер-гарден", - рассказал Арум.

"Телеграф" напоминает, что после победы Джо Смита в чемпионском бою с Максимом Власовым украинец Александр Гвоздик, который завершил карьеру боксера, вызвал на ринг Смита. Позднее "Гвоздь" сообщил, что сделал это в шутку, однако, если поступит достойное предложение, он вернется в профи-бокс. Отметим, в октябре 2018 года украинский боксер проиграл Бетербиеву нокаутом. Россиянин, в свою очередь, в своем последнем поединке нокаутировал немца Адама Дейнеса.