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Усик - Джошуа или Джошуа - Фьюри: все решится в ближайшие 2 дня

Усик - Джошуа или Джошуа - Фьюри: все решится в ближайшие 2 дня
Обновлено 17:50 Сегодня Телеграф Фото: Instagram anthonyjoshua

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн все еще надеется организовать объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Для этого функционер попросил отсрочку в предоставлении официальной информации по бою у WBO до понедельника, 24 мая. Об этом сообщает Fight Freaks Unite.

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"Первоначальная дата совпадает с выходными (ранее WBO уже давала Хирну 48 часов для объяснения ситуации, - прим. ред.). Мне нужно встретиться с Джошуа и всей его командой. Это важные решения о его будущем, поэтому мы не хотим торопиться. Мы дадим всю информацию по этому поводу в WBO в понедельник", - заявил Хирн.

Таким образом, Хирн должен собрать доказательства для WBO, что бой Джошуа - Фьюри состоится в ближайшее время, иначе Организация санкционирует поединок Джошуа - Усик, в котором чемпион будет проводить обязательную защиту титула против украинца. 

"Телеграф" напоминает, что бой Джошуа - Фьюри, намеченный на 14 августа, может не состояться из того, что суд обязал "Цыганского Короля" провести третий поединок против Деонтея Уайлдера. В итоге Усик может получить долгожданный чемпионский поединок с AJ. Ожидается, что бой Энтони с Александром состоится в августе на "Уэмбли" (Лондон).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик обратился к WBO с помощью мема.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Александр Усик.
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