"Следующий Лопес": Ломаченко поймал огромную щуку (видео)

Украинский боксер-профессионал, экс-чемпион мира в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко восстанавливается после боя с Масаеши Накатани за любимым занятием.

Заядлый рыбак Ломаченко похвастался уловом в Украине. Василий сумел поймать большую щуку.

"Не боксом единым", - подписал фото Loma, прикрепив к посту видео и фото трофея.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

В сети с юмором оценили улов боксера, а также навыки съемки оператора.

"Телеграф" напоминает, что в ночь на 27 июня Василий успешно вернулся на ринг, нокаутировав Накатани в девятом раунде. После поединка украинец потребовал реванш с Теофимо Лопесом и получил неожиданное согласие от отца и тренера американского боксера. Правда, позже менеджер "Переворота" поставил издевательское условие украинцу.

Напомним, первый бой украинца с американцем прошел в октябре 2020 года и завершился победой Теофимо единогласным решением судей. Василий не согласен с судейским счетом, а также раскритиковал известный статистический портал за "неверный подсчет ударов в бою".