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"Голова его отлетала": Ломаченко похвалил Накатани за стойкость (видео)

"Голова его отлетала": Ломаченко похвалил Накатани за стойкость (видео)
Обновлено 13:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lomus_official

Украинский боксер, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко подвел итоги боя с японцем Масаеши Накатани.

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Василий добыл победу в 9-м раунде после того, как рефери в ринге остановил схватку. Накатани на протяжении всего поединка получал массу тяжелых ударов по голове. Японец даже не появился на церемонии объявления победителя из-за проблем со здоровьем. Журналистка прямо на ходу взяла комментарий Василия по горячим следам. Корреспондентка отметила, что "голова японца временами отлетала", а украинец ответил, что его целью не было нокаутировать соперника в ранних раундах, а главной задачей стояло показать свой класс. Кроме того, Loma похвалил японца за стойкость, отметив его габариты - размах рук и рост.

Видео комментария Василия доступно на Instagram-страничке lomus_official:

 
 
 
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Публикация от LomUs (@lomus_official)

Отметим, Ломаченко провел выдающийся поединок, что показала статистика боя. Однако не все судьи увидели доминацию украинца в ринге и нарвались на критику в сети. У нас на сайте доступны лучшие моменты боя Ломаченко - Накатани, а также видео нокаута и полное видео этой схватки.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,027

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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Масаеши Накатани.
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