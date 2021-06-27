"Голова его отлетала": Ломаченко похвалил Накатани за стойкость (видео)

Украинский боксер, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко подвел итоги боя с японцем Масаеши Накатани.

Василий добыл победу в 9-м раунде после того, как рефери в ринге остановил схватку. Накатани на протяжении всего поединка получал массу тяжелых ударов по голове. Японец даже не появился на церемонии объявления победителя из-за проблем со здоровьем. Журналистка прямо на ходу взяла комментарий Василия по горячим следам. Корреспондентка отметила, что "голова японца временами отлетала", а украинец ответил, что его целью не было нокаутировать соперника в ранних раундах, а главной задачей стояло показать свой класс. Кроме того, Loma похвалил японца за стойкость, отметив его габариты - размах рук и рост.

Видео комментария Василия доступно на Instagram-страничке lomus_official:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LomUs (@lomus_official)

Отметим, Ломаченко провел выдающийся поединок, что показала статистика боя. Однако не все судьи увидели доминацию украинца в ринге и нарвались на критику в сети. У нас на сайте доступны лучшие моменты боя Ломаченко - Накатани, а также видео нокаута и полное видео этой схватки.