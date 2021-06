Оказывается Ломаченко проиграл два раунда: в сети появились судейские записки боя с Накатани

В ночь с 26 на 27 июня (время киевское) украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко досрочно остановил японца Масаеши Накатани. В сети появился судейский счет.

Loma доминировал по ходу всего боя, в пятом раунде ему удалось отправить соперника в нокдаун, а в 9-м судья остановил одностороннее избиение японца. Все судьи боя Ломаченко - Накатани отдали победу украинцу по итогам 8-и трехминуток. Однако по запискам одной из судей, Патрисии Морс Джарман, Василий проиграл два раунда, в частности четвертый и восьмой. На такой странный судейский счет указал журналист BoxingScene Джейк Донован. К слову, Top Rank пока не публиковала официальные судейские записки этого поединка.

Lomachenko led 80-71, 80-71 and 78-73 at the time of the stoppage. Judge Patricia Morse Jarman scored rounds four and eight for Nakatani. Very, VERY generous scoring, though ultimately a moot point. #LomaNakatani

