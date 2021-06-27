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Ломаченко потребовал реванш с Лопесом и получил согласие (видео)

Ломаченко потребовал реванш с Лопесом и получил согласие (видео)
Обновлено 09:59 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко после победы над японцем Масаеши Накатани потребовал реванша с американцем Теофимо Лопесом

Ломаченко был в разы точнее Накатани: статистика боя

Поединок Василия, который проходил в Лас-Вегасе, посетил отец и тренер Теофимо Лопеса - Теофимо Лопес-старший. Сразу же после поединка он взял слово и заявил, что также хочет увидеть реванш сына с Ломаченко, однако ему для этого придется убедить своего подопечного. Также готовность организовать поединок подтвердил и промоутер Боб Арум.

"Я счастлив, потому что победил. Весь план, над которым мы работали с моей командой, сработал. Я выполнил все задачи. Я победил и вернулся. Лопес? Его ждёт бой с Камбососом. Но после мы с ним встретимся. Возможно, это случится в следующем году. Декабрь, январь, февраль. Я жду. Все видели, как я сегодня победил. Все ждут реванша. Давайте сделаем это",  - заявил Ломаченко после победы.

"Телеграф" напоминает, что Ломаченко расправился с Накатани в девятом раунде. У нас на сайте доступны видео нокаута, хайлайты поединка, а также полный бой.

Отметим, Лопес, который победил Ломаченко в октябре 2020 года, перед реваншем с Ломаченко должен провести обязательную защиту титула с Джорджем Камбососом. Украинец может избежать простоя, ведь Арум нашем ему потенциальных соперников-чемпионов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 381

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Бокс, Василий Ломаченко, Масаеши Накатани.
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