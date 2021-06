Ломаченко потребовал реванш с Лопесом и получил согласие (видео)

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко после победы над японцем Масаеши Накатани потребовал реванша с американцем Теофимо Лопесом.

Поединок Василия, который проходил в Лас-Вегасе, посетил отец и тренер Теофимо Лопеса - Теофимо Лопес-старший. Сразу же после поединка он взял слово и заявил, что также хочет увидеть реванш сына с Ломаченко, однако ему для этого придется убедить своего подопечного. Также готовность организовать поединок подтвердил и промоутер Боб Арум.

"Я счастлив, потому что победил. Весь план, над которым мы работали с моей командой, сработал. Я выполнил все задачи. Я победил и вернулся. Лопес? Его ждёт бой с Камбососом. Но после мы с ним встретимся. Возможно, это случится в следующем году. Декабрь, январь, февраль. Я жду. Все видели, как я сегодня победил. Все ждут реванша. Давайте сделаем это", - заявил Ломаченко после победы.

