У Лопеса поставили издевательское условие реванша для Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко после своей убедительной победы над японцем Масаеши Накатани сразу же вызвал на реванш американца Теофимо Лопеса. На поединке украинца присутствовал отец и тренер "Переворота" Теофимо Лопес-старший, который принял вызов Василия. Менеджер Тео Дэйв Макуотер также прокомментировал возможность реванша.

По словам функционера, Ломаченко сможет рассчитывать на реванш только в том случае, если согласится на денежный гонорар, который заработал Лопес в первом бою с украинцем.

"Мы тут же согласимся на поединок, как только Ломаченко согласится на то, на что согласились мы. $ 1,35 млн. Мы согласились на первый бой без опции о реванше. С нами обращались как с дерьмом. Loma может драться с нами, согласиться на те же деньги - или пусть идёт к черту", - цитирует Макуотер boxingnews24.

"Телеграф" напоминает, что Василий проиграл Лопесу в октябре 2020 года. Тогда на кону схватки стоял титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинец после боя посетовал на травму плеча. После восстановления Ломаченко провел бой с Накатани, а вот Теофимо так и не вышел на ринг с Джорджем Камбососом из-за коронавируса. У нас на сайте доступен полный бой Ломаченко - Накатани, а также хайлайты поединка.