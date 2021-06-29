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У Лопеса поставили издевательское условие реванша для Ломаченко

У Лопеса поставили издевательское условие реванша для Ломаченко
Обновлено 12:13 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lomachenkovasiliy

Украинский боксер Василий Ломаченко после своей убедительной победы над японцем Масаеши Накатани сразу же вызвал на реванш американца Теофимо Лопеса. На поединке украинца присутствовал отец и тренер "Переворота" Теофимо Лопес-старший, который принял вызов Василия. Менеджер Тео Дэйв Макуотер также прокомментировал возможность реванша.

Оказывается Ломаченко проиграл два раунда: в сети появились судейские записки боя с Накатани

По словам функционера, Ломаченко сможет рассчитывать на реванш только в том случае, если согласится на денежный гонорар, который заработал Лопес в первом бою с украинцем.

"Мы тут же согласимся на поединок, как только Ломаченко согласится на то, на что согласились мы. $ 1,35 млн. Мы согласились на первый бой без опции о реванше. С нами обращались как с дерьмом. Loma может драться с нами, согласиться на те же деньги - или пусть идёт к черту", - цитирует Макуотер boxingnews24.

"Телеграф" напоминает, что Василий проиграл Лопесу в октябре 2020 года. Тогда на кону схватки стоял титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинец после боя посетовал на травму плеча. После восстановления Ломаченко провел бой с Накатани, а вот Теофимо так и не вышел на ринг с Джорджем Камбососом из-за коронавируса. У  нас на сайте доступен полный бой Ломаченко - Накатани, а также хайлайты поединка.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 477

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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Масаеши Накатани.
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