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В весе Ломаченко появился новый чемпион (видео)
Обновлено 13:59 Сегодня Телеграф Фото: Instagram josephdiazjr

Сегодня, 10 июля (по Киеву), в Лос-Анджеле состоялся большой вечер профессионального бокса, в котором прошло немало примечательных поединков, в частности, американец Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) сразился с представителем Доминиканской Республики Хавьером Фортуной (36-3-1, 25 КО). На кону схватки стоял "временный" чемпионский пояс по версии WBC в легком весе.

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Бой продлился все отведенные 12 раундов и проходил весьма конкурентно, однако по итогам схватки все судьи отдали победу Диасу. Итоговый счет - 116-111, 117-110 и 115-112.

Таким образом, 28-летний Диас добыл свою 32-ю победу в профи при одном поражении и ничьей, а 32-летний Хавьер проиграл в третий раз, имея в своем послужном списке 36 побед и ничью.

Лучшие моменты боя Джозеф Диас - Хавьер Фортуна:

Отметим, в главном бою шоу в Калифорнии Хильберто Рамирес нокаутировал Салливана Барреру. Кроме того, на вечере бокса в Лос-Анджелесе зрители стали свидетелями еще одного поединка за второстепенный титул в легком весе. Напомним, в легком дивизионе выступает украинский боксер Василий Ломаченко, который недавно нокаутировал опытного японца Масаеши Накатани.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Хавьер Фортуна, Джозеф Диас.
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