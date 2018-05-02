Сборная Украины собрала щедрый медальный урожай на ЧЕ по тхэквондо

Сборная Украины по тхэквондо, выступающая в федерации ITF, привезла с чемпионата Европы в Таллине 80 наград. Среди них – 21 золотую, 22 серебряных и 37 бронзовых. Это позволило нашей команде занять второе место в медальном зачете, уступив только России (127 наград – 48-33-46). Об этом сообщает ХСПОРТ.

Среди наших спортсменов стоит отметить Николая Яковенко, который второй год подряд стал абсолютным чемпионом Европы. Украинские юниоры и юниорки (возраст 14-15 лет) взяли золото в командном первенстве, одолев в своих финалах ровесников из России. Причем нашим девушками пришлось показать характер – уступая 0:4, они вырвали победу 6:4.