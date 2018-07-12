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Украинка Алина Шух сенсационно стала чемпионкой мира

Алина Шух
07:51 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Украинская семиборка сенсационно победила в метании копья.

Украинская легкоатлетка Алина Шух победила на чемпионате мира U-20 по легкой атлетике в финском Тампере. Шух завоевала «золото» в метании копья.

Основная дисциплина 19-летней Алины Шух - семиборье. Но в Тампере она решила заявиться отдельно и на соревнования по метанию копья. В итоге Шух сенсационно победила. Ее лучшая попытка - 55,95 метров. Это ее лучший результат в сезоне.

К сожалению, в пятой попытке Шух получила травму и теперь ее участие в семиборье под вопросом. Очень жаль, потому что в семиборье украинка главный претендент на «золото».

Украинская легкоатлетка Алина Шух шокирована своей победой на чемпионате мира U-20 по легкой атлетике в финском Тампере. Об этом она рассказала каналу Международной федерации легкой атлетики (IAAF) на YouTube.

«Я очень рада и на самом деле не понимаю, что только что произошло. Я не могу поверить, что победила. Я думала просто получить удовольствие, метнуть копье... Да, вчера подумала, что у меня такие же результаты, как и у других девочек, может быть, я смогу побороться с ними, но не знала, что могу победить», - рассказала Шух.

Напомним, в прошлом году Алина Шух выиграла семиборье на юниорском чемпионате Европы и показала 14-й результат на взрослом чемпионате мира.

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Новости спорта, Алина Шух, Легкая атлетика, Новости спорта, Спорт.
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