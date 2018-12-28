USADA увеличит количество допинг-тестов бойцов UFC

Новости спорта: USADA планирует повысит процент тестирования бойцов UFC до 30-40%.

Вице-президент UFC по здоровью бойцов Джефф Новицки заявил, что антидопинговая комиссия USADA повысит процент тестирования бойцов UFC до 30-40%, сообщает BJPenn.

По словам, Джеффа сейчас USADA берёт у бойцов UFC 700 проб в год. Начиная со следующего года планируется довести это число до 4300-4400.

Новицки считает, что именно частота тестирований позволила обнаружить запрещённые препараты в организме Джона Джонса перед его поединком на UFC 232. Джон был одним из самых часто проверяемых спортсменов промоушена за последние шесть месяцев.