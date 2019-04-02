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Пидручный впервые признан спортсменом месяца в Украине

Пидручный впервые признан спортсменом месяца в Украине
12:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Биатлонист выиграл золотую медаль чемпионата мира в гонке преследования.

Национальный олимпийский комитет Украины назвал чемпиона мира по биатлону Дмитрия Пидручного лучшим спортсменом марта. Старшего тренера мужской сборной Украины по биатлону Юрая Санитру признали лучшим тренером марта.

Стоит отметить, что для Пидручного это первое признание НОК Украины спортсменом месяца.

Высокое признание Олимпийского комитета биатлонист получил благодаря фантастическому достижению на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. В гонке преследования Дмитрий впервые в истории Украины получил золотую медаль мирового первенства среди мужчин.

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Ранее сообщалось, что Пидручный получил 100 тысяч от Тернопольской обладминистрации.

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Биатлон, НОК, Новости биатлона, Дмитрий Пидручный.
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