Говоров остался без медали на коронной дистанции на чемпионате мира

Новости спорта: Украинец стал только шестым на спринтерской дистанции.

Украинский пловец Андрей Говоров остался без медали на коронной дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском Кванджу.

Говоров, который является обладателем мирового рекорда в этом виде программы, стал первым в квалификации, с третьим результатом вышел в финал, но в решающем заплыве финишировал только шестым.

На прошлом чемпионате мира в Будапеште в 2017 году на этой дистанции Говоров был третьим. Андрей Говоров на этом чемпионате мира еще будет участвовать на олимпийской дистанции 50 м вольным стилем.