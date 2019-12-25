Федор Емельяненко - Куинтон Джексон: где и когда смотреть бой

Новости спорта:Знаменитый боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко проведет бой в Японии.

43-летний уроженец Луганской области Федор Емельяненко выйдет в октагон на этих выходных в Японии. Он сразится в центральном поединке турнира Bellator 236 с американцем Куинтом Джексоном (41 год).

Последний раз американец выходил на бой два года назад. Он имеет 20-летний опыт выступлений в боях смешанных единоборств. Это будет битва двух ветеранов.

Бой состоится в Японии 29 декабря. Трансляция на Paramount и на DAZN (для США). Также, бой покажет "Матч ТВ", "Матч! Планета" и "Матч! Боец". Начало прямого эфира в 05:00 утра (киевское время) воскресенья, 29 декабря. Ориентировочное начало главного боя в 7:00.

Напомним, последний свой бой Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в январе этого года.