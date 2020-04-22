Член оргкомитета Олимпийских игр в Токио заразился коронавирусом

Новости спорта:Один из членов организационного комитета Олимпийских Игр в Токио сдал положительный тест на коронавирус.

Несмотря на то, что большинство сотрудников уже более двух недель работают удаленно, некоторые из них встречались с зараженным и теперь переведены в режим самоизоляции, сообщает Insidethegames.

Организаторы Игр также заявили, что все помещения, где работал зараженный будут продезинфицированы.

Личность зараженного не раскрывается, однако, издание проинформировало, что мужчине тридцати лет, и он работает "в штаб-квартире Игр".

Напомним, что из-за пандемии коронавируса летние Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.