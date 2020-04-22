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Член оргкомитета Олимпийских игр в Токио заразился коронавирусом

Член оргкомитета Олимпийских игр в Токио заразился коронавирусом
15:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Один из членов организационного комитета Олимпийских Игр в Токио сдал положительный тест на коронавирус. 

Несмотря на то, что большинство сотрудников уже более двух недель работают удаленно, некоторые из них встречались с зараженным и теперь переведены в режим самоизоляции, сообщает Insidethegames. 

Организаторы Игр также заявили, что все помещения, где работал зараженный будут продезинфицированы. 

Личность зараженного не раскрывается, однако, издание проинформировало, что мужчине тридцати лет, и он работает "в штаб-квартире Игр".

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Напомним, что из-за пандемии коронавируса летние Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Все по теме:

Олимпийские игры, Коронавирус, Covid-19, Олімпіада 2021, Токио-2021.
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