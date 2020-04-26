BWF объявила о переносе трех этапов Мирового тура по бадминтону

Новости спорта:Ближайший не перенесенный турнир намечен на конец июня.

Международная федерация бадминтона (BWF) объявила о переносе этапов Мирового тура по бадминтону в Сиднее (Австралия, 2-7 июня), Бангкоке (Таиланд, 9-14 июня) и Джакарте (Индонезия, 16-21 июня).

Как сообщалось, ранее из-за пандемии COVID-19 были отменены старты в Нью-Дели (Индия, 24-29 марта), Букит Джалиле (Малайзия, 31 марта - 5 апреля) и Сингапуре (7-12 апреля).

Ближайший этап Мирового тура в календаре, который пока не перенесен, это соревнования 23-28 июня в американской Калифорнии.

Напомним, чемпионат Европы-2020 по бадминтону в Киеве (21-26 апреля) не состоялся в запланированные сроки.