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Рассекречено местоположение бойцовского острова UFC

Рассекречено местоположение бойцовского острова UFC
22:11 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Дана Уайт взял в аренду один из островов в ОАЭ.

Президент UFC Дана Уайт с апреля месяца интригует проведением турниров на тайном бойцовском острове, но до сих пор не было известно, где он находится, хотя первое шоу запланировано уже на 27 июня.

Как сообщает Globo, этот бойцовский остров, где вскоре будут проходить турниры UFC, находится в Абу-Даби (ОАЭ).

Это один из более двухсот островов, который Дана Уайт взял в аренду для проведения турниров.

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Предполагается, что на бойцовском острове свои поединки смогут проводить спортсмены со всего мира, предварительно сдав тесты на коронавирус.

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