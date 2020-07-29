Названы точные даты Тур де Франс 2021

На неделю ранее, чем планировалось изначально.

Организаторы Тур де Франс определили новые даты проведения веломногодневки в 2021 году. Старт запланирован на 26 июня, а последний этап — 18 июля.

Изначально Тур де Франс должнен был пройти с 2 по 25 июля, но сроки сдвинули на более раннюю дату из-за Олимпиады в Токио, где 24, 25 и 26 июля пройдут соревнования по велогонкам на шоссе.

Ранее планировалось провести многодневку в Копенгагене, однако в столице Дании 12, 17, 21 и 28 июня пройдут матчи Евро-2020. Впрочем, датская сторона выражала готовность принятия одновременно футбольного первенства и велогонки.

Напомним, Евро-2020 отложили до следующего года из-за пандемии COVID-19. Название турнира останется прежним, несмотря на изменение в датах.

Тур де Франс-2020 был перенесен на конец августа. Большая петля продлится до 20 сентября, затронув первый день чемпионата мира по велоспорту.