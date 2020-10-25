Хабиб сломал ногу и переболел свинкой перед боем с Гейджи

Россиянин Хабиб Нурмагомедов одолел американца Джастина Гейджи на турнире UFC 254 и защитил свой пояс чемпиона промоушена в легком весе.

После поединка президент UFC сообщил, что по его информации, за три недели до поединка с Гейджи Нурмагомедов сломал ногу и просто невероятно, что бой состоялся.

"Учитывая, что прошел Хабиб, нам всем повезло, что мы увидели его бой на UFC 254. Судя по всему, 3 недели назад он сломал ногу и лежал в больнице. У него были сломаны два пальца на ноге и кость на ступне. Так мне сказал его угол", - заявил Уайт на пресс-конференции после шоу.

Кроме того, источник из команды россиянина сообщил, что за 2 недели до титульного поединка Хабиб переболел свинкой, передает ТАСС.

Телеграф напоминает, что главный бой как и все шоу UFC 254 прошли на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ). Нурмагомедов победил Гейджи досрочно, применив болевой прием "треугольник" во втором раунде. На нашем сайте можно посмотреть полное видео боя Хабиб-Гейджи, а также видео остановки схватки. Сразу же после победы Нурмагомедов неожиданно заявил об окончании карьеры. Причиной этого он назвал слово, данное матери. По итогам шоу UFC 254 в Дагестане начались массовые празднования.