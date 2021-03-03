Макгрегору еще повезло: боец ММА наглядно показал убойный лоу-кик (видео)

В Австралии на вечере смешанных единоборства Urban Fight Night 24 зрители стали свидетелями жуткой травмы бойца в главном бою шоу Дин Максвелл - Рэймент Рэндалл.

Тяжеловесы провели недолгий поединок в Сиднее, который завершился победой Рэндалла по прозвищу "Серп для конечностей". Рэймент оправдал свой никнейм уже в первом раунде, когда убойным лоу-киком вывел из строя Максвелла. Дин, получив болезненный удар, тут же подвернул ногу. Как оказалось позднее, боец сломал малоберцовую и большеберцовую кость и теперь ему необходима операция после чего он три месяца не сможет ходить.

Видео страшной травмы доступно в сети (не для слабонервных):

Отметим, Рэймент выиграл свой 11 поединок при 3 поражениях, а у Максвелла профессиональный рекорд составляет две победы и две ничьи.

"Телеграф" напоминает, что в январе 2021 года Конор Макгрегор проиграл нокаутом Дастину Порье, и хоть фактически американец руками добивал ирландца, но решающую роль в победе Порье принесли жесткие лоу-кики. После поражения Конор даже пожаловался Дастину на его убойные удары ногой. В итоге Макгрегор по состоянию здоровья был отстранен от боев на полгода.