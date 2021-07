Боец ММА нарвался на брутальный нокаут (видео)

В ночь на 11 июля (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессиональных единоборств UFC 264, в главном бою которого выступили Конор Макгрегор и Дастин Порье. В основном карде шоу зрители стали свидетелями яркого нокаута в исполнении тяжеловеса.

Австралиец Тай Туйваса и американец Грег Харди не стали тянуть время и уже с первых секунд начали набрасывать удары в сторону друг друга. Казалось, представитель США потряс оппонента и уже принялся добивать австралийца, однако нарвался на тяжелый встречный удар и сам оказался в тяжелом нокдауне. Туйваса тут же воспользовался своим шансом и добил Харди.

Для Тая этот успех стал 12-м в карьере при трех поражениях, Грег, в свою очередь, проиграл в четвертый раз, имея на счету 7 побед.

Видео нокаута в бою Тай Туйваса - Грег Харди:

Tai Tuivasa (13-3) KO'd Greg Hardy (7-4) with 3:54 left in the 1st round pic.twitter.com/oenhUi63Uo

— Lee Harvey (@AyeThatsLee) July 11, 2021