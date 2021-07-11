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Боец ММА нарвался на брутальный нокаут (видео)

Боец ММА нарвался на брутальный нокаут (видео)
Обновлено 11:39 Сегодня Телеграф Фото: Twitter UFC_AUSNZ

В ночь на 11 июля (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессиональных единоборств UFC 264, в главном бою которого выступили Конор Макгрегор и Дастин Порье. В основном карде шоу зрители стали свидетелями яркого нокаута в исполнении тяжеловеса. 

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Австралиец Тай Туйваса и американец Грег Харди не стали тянуть время и уже с первых секунд начали набрасывать удары в сторону друг друга. Казалось, представитель США потряс оппонента и уже принялся добивать австралийца, однако нарвался на тяжелый встречный удар и сам оказался в тяжелом нокдауне. Туйваса тут же воспользовался своим шансом и добил Харди.

Для Тая этот успех стал 12-м в карьере при трех поражениях, Грег, в свою очередь, проиграл в четвертый раз, имея на счету 7 побед.

Видео нокаута в бою Тай Туйваса - Грег Харди:

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на турнире по смешанным единоборствам в Анкасвилле. Также на турнире в Энтерпрайзе боец UFC добыл эффектную победу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 511

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, UFC, Грег Харди, Тай Туйваса.
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