13 случайных вопросов об Олимпийских играх: почему раньше мы этого не знали?

Крупнейшие международные спортивные соревнования, которые проводят раз в 4 года под эгидой Международного олимпийского комитета привлекают к себе внимание зрителей и болельщиков со всех уголков мира.

В статье на сайте "National Public Radio" представлены ответы на вопросы от подписчиков, которые не освещены на официальном сайте мероприятия, но которые все же волнуют внимательных зрителей. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Дело в том, что Летние Олимпийские игры проводятся каждые четыре года. И это достаточно долгий промежуток времени, чтобы мы забыли то, что мы могли знать об этом мероприятии.

Итак, когда вы сидите на диване и наблюдаете за выступлением спортсменов по какому-либо виду спорта, который раньше вам был неинтересен, во время Игр в Токио, мы попытаемся ответить на те случайные вопросы, которые постоянно возникают у вас в голове.

Вы писали их нам в Твиттере с хэштегом #NPRanswers. Продолжайте в том же духе, а мы будем стараться отвечать кратко, чтобы вы могли просматривать наш список ответов во время рекламных пауз.

Конная дрессура

- Любопытно, как лошадей для выступлений перевозят за границу. Очевидно, что на самолете, но как?

Ответ: Лошади загружаются по две в стойло. Они летают в сопровождении ветеринаров и грумеров (грумер - специалист по уходу за животными - прим.ред.), которые, помимо прочего, заботятся о том, чтобы лошади сохраняли спокойствие. Жеребцов размещают в передней части самолета, чтобы они не отвлекались на кобыл. И так же, как и людям, им нужны паспорта.

Прыжки в воду

- Почему дайверы сразу же после выхода из бассейна принимают душ?

Ответ: В бассейне холодно, и у них могут случаться судороги. Теплая вода под душем помогает расслабить мышцы. Вот почему вы часто видите дайверов, которые сидят в теплой ванной между выступлениями.

- Что это за маленькие полотенца у них?

Ответ: Их называют "замшевыми", и они помогают ныряльщикам быстрее высохнуть. Зачем им быстрее сохнуть? Чтобы им было не холодно. Кроме того, мокрый означает скользкий. Никто не хочет просто поскользнуться вместо того, чтобы правильно сгруппироваться при выступлении.

Плавание

- Как распределяются дорожки в олимпийском плавании?

Ответ: Пловец оказывается на определенной дорожке в зависимости от своего квалификационного времени. Самый быстрый из них получает центральную полосу. Дорожки 3 и 5 переходят к следующему по скорости. Вот почему, согласно этой логике, вы часто найдете фаворита на золотую медаль на дорожке 4.

- Что это за звуковой сигнал, который постоянно звучит во время определенных соревнований по плаванию?

Ответ: Этот звуковой сигнал - это вувузела Олимпийских игр (также известна как "лепатата", рожок, длиной до метра, ставший широко известным во время чемпионата мира по футболу в 2010 году - прим.ред.). Не зря они такие громкие. Они подают сигнал пловцам о том, что начался последний круг.

- Почему пловцы хлопают себя перед соревнованиями?

Ответ: Это техника разминки. Вы похлопываете себя, чтобы увеличить приток крови. Это хорошо работает. Это часть ритуала перед гонкой. (Это совсем не то, когда тренер по дзюдо отпускает вам оплеуху. Это не нормально, даже если вы говорите, что это часть вашего ритуала)

- Почему они носят эти большие пуховики?

Ответ: Чтобы согреться. Тепло помогает расслабить мышцы, чтобы в них не возникали судороги.

- Почему мы слышим свистки во время некоторых соревнований по плаванию?

Ответ: При помощи свистков тренеры общаются с пловцами. Существует множество различных видов свистков. По сути, свистки сигнализируют пловцам, «на какой позиции они находятся в гонке и что делать».

Гимнастика

- Почему гимнастки натирают руки этим белым порошком перед выступлением?

Ответ: Это мел. Он впитывает пот с рук, помогает им лучше держать, скажем, брусья и уменьшает трение между руками и перекладиной.

- Я думал, что в гимнастике нужно поставить «идеальную 10». Но я вижу, что ставят "15.400". Объясните, пожалуйста, что это за оценки.

Ответ: Раньше максимальная оценка была 10. Правила изменились. Теперь вы оцениваете сложность (насколько сложно то, что вы пытаетесь сделать) и исполнение (насколько хорошо вы справились с этой сложной задачей). Ваш окончательный результат складывается из двух частей.

- При выступлениях на бревне гимнастки надевают тапочки. Но почему только на одну ногу?

Ответ: Некоторые гимнастки одевают один, некоторые два тапочка. В любом случае это помогает им лучше удерживать хват и помогает им более эффективно поворачиваться на бревне или во время вольных упражнений.

Общие вопросы

- Почему все продолжают называть эти Игры 2021 года «Токио-2020»?

Ответ: Так решил МОК, объявив о переносе в прошлом году. Отчасти причина в деньгах. «Факелы, медали, другие бренды и товары уже производились под названием «Токио 2020», и смена названия повлекла бы за собой дополнительные расходы», - сообщил источник в оргкомитете в Токио.

- Почему команда США носит маски, которые делают их похожими на Бэйна, антигероя из «Бэтмена»?

Мы вникли в суть вопроса. Маски, сделанные компанией "Nike", не являются дополнительной защитой или чем-то еще. В основном это просто модный аксессуар. Эти складки на масках напоминают складки японского оригами.

Если у вас есть еще какие-то вопросы, которые вас тревожат, напишите в Твиттере свой вопрос с хэштегом #NPRanswers, и мы попробуем ответить на него.

Ранее "Телеграф" писал о результатах дзюдоистов на 7-й день соревнований.