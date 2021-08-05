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Украинская красавица: как живет и с кем встречается серебряная призерка Олимпиады Терлюга

Украинская красавица: как живет и с кем встречается серебряная призерка Олимпиады Терлюга
17:33 Сегодня Телеграф Анжелика Терлюга

Одесситка Анжелика Терлюга завоевала для Украины третью серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, однако это далеко не единственное ее достижение.

"Телеграф" собрал интересные факты из ее биографии и фотографии спортсменки.

Отметим, что Анжелика родилась в 1992 году в Одессе, ей 29 лет, и она с юных лет отличилась целой вереницей наград.

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На ее счету победы на чемпионатах Европы 2011, 2017-2019 годов и Европейских играх 2019-го, а также орден княгини Ольги третьей степени от 2019 года.

В 2018 и 2020-ых годах девушку призвали лучшей спортсменкой страны, а в 2018-ом она также стала во главе рейтинга Международной федерации карате в своем весе.

К слову, при росте в 164 сантиметра Терлюга весит 55 килограммов, и обладает весьма впечатляющими формами.

Приводим несколько фото из ее Инстаграм:

Также заметим, что личная жизнь одесситки не простаивает - только прошлой осенью она после 3,5 лет рассталась с немецким каратистом Ноа Бичем из-за карантина.

А уже этой весной она уже обручилась с другим каратистом - ее избранником стал Зарецкий Владимир.

Смотрите, как выглядит пара на фото:

Как сообщал "Телеграф", Терлюга завоевала для Украины уже третье "серебро", - ранее его получили пловец Михаил Романчук и борец греко-римского стиля Парвиз Насибов. А "золотом" порадовал соотечественников Жан Беленюк.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Каратэ, Токио-2020, Анжелика Терлюга.
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