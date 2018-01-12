"Динамо" объявило о подписании игрока сборной Украины
Новости спорта: Полузащитник сборной Украины подписал контракт с киевским "Динамо".
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Как сообщает официальный сайт "Динамо", Ротань подписал с клубом контракт до конца нынешнего сезона.
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Напомним, что в свое время Ротань провел в составе киевлян два с половиной года, пополнив ряды команды в сезоне 2005-2006.
В футболке "Динамо" Руслан успел провести 49 матчей в чемпионате Украины (5 забитых голов), 8 матчей в еврокубках (2 гола) и 8 матчей в национальном кубке (1 гол).
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С Ротанем в составе "Динамо" становилось чемпионом Украины, выиграло два Кубка и два Суперкубка Украины.