У форварда "Ворсклы" обокрали квартиру, пока он играл с "Динамо"

Пока Ворскла находилась в Киеве, где проводила матч 24 тура УПП против Динамо, в Полтаве обокрали квартиру нападающего "бело-зеленых" Владислава Кулача, информирует Sport.pl.ua.

В ночь на 19 марта футболист обратился с заявлением о краже в Подольский райотдел полиции. Сообщается, что у нападающего похитили 50 тысяч долларов США и 10 тысяч евро. По непроверенным данным из квартиры также вынесли 300 тысяч гривен.

Напомним, что Ворскла в Киеве проиграла Динамо со счетом 0:4.