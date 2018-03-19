Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть матч Украина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть матч
Новости: Федерер уступил Дель Потро в финале Индиан-Уэллса Федерер уступил Дель Потро в финале Индиан-Уэллса
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась на 33 ступени в рейтинге WTA Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась на 33 ступени в рейтинге WTA
X

У форварда "Ворсклы" обокрали квартиру, пока он играл с "Динамо"

Владислав Кулач
16:41 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: У нападающего Ворсклы Владислава Кулача обокрали квартиру.

Пока Ворскла находилась в Киеве, где проводила матч 24 тура УПП против Динамо, в Полтаве обокрали квартиру нападающего "бело-зеленых" Владислава Кулача, информирует Sport.pl.ua.

В ночь на 19 марта футболист обратился с заявлением о краже в Подольский райотдел полиции. Сообщается, что у нападающего похитили 50 тысяч долларов США и 10 тысяч евро. По непроверенным данным из квартиры также вынесли 300 тысяч гривен.

Напомним, что Ворскла в Киеве проиграла Динамо со счетом 0:4.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Владислав Кулач, ФК Ворскла, ФК Динамо (Киев).
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Месси: Другого шанса стать чемпионами у нас не будет Бернард: Хочу уйти из "Шахтера" в другой клуб Зозуля: Если Хачериди не отказывался выходить на поле, зачем это было выдумывать

Последние новости

Вы будете смеяться: забавные картинки, которые помогут избавиться от плохого настроения Великобритания и ЕС договорились о продлении переходного периода по Brexit В Черновцах на рынке вспыхнул масштабный пожар
Сегодня читают в спорте
01 На Ломаченко "напал" фанат перед боем Гвоздик - Амар (Видео)
02 Зозуля: Если Хачериди не отказывался выходить на поле, зачем это было выдумывать
03 Суркис прокомментировал слухи, которые отправляют Мораеса в "Шахтер"
04 Украина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть матч
05 Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости сегодня
17:20 Назван продукт, который защитит от болезней легких
17:19 Улыбка до ушей: веселые картинки с надписями для любителей юмора
17:15 Ломаченко приглашает на хоккей (Видео)
17:10 Богатейшая женщина Гонконга потеряла более половины своего состояния
16:56 Министр обороны Германии: Путин нам не партнер
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады
Новости: РФ начала масштабные учения на границе с Украиной РФ начала масштабные учения на границе с Украиной
Новости: Парубий сообщил, какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе Какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе
Новости: 6-летняя дочь Бейонсе приобрела книги за огромные деньги 6-летняя дочь Бейонсе приобрела книги за огромные деньги
Добавить комментарий
0