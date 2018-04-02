Кьеллини: Суарес получил слишком жестокое наказание за укус

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о взаимоотношениях с нападающим "Барселоны" Луисом Суаресом, который на чемпионате мира 2014 года укусил итальянского футболиста и получил дисквалификацию на четыре месяца.

"Мы часто пересекались с ним на поле, и для меня это всегда было большим удовольcтвием, ведь Луис — отличный форвард. Я бы хотел обменяться с ним футболками. То, что ему запретили даже появляться на стадионе после инцидента с укусом, кажется мне слишком жестоким наказанием", — цитирует Кьеллини El Mundo.