Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" в результативном матче "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" в результативном матче
Новости: Украинец Далакян проведет первую защиту чемпионского пояса в Киеве Украинец Далакян проведет первую защиту чемпионского пояса в Киеве
Новости: Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле
Новости: Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс
X

Кьеллини: Суарес получил слишком жестокое наказание за укус

Джорджо Кьеллини и Луис Суарес
20:25 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Джорджо Кьеллини рассказал о взаимоотношениях с Луисом Суаресом, который укусил его на ЧМ-2014.

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о взаимоотношениях с нападающим "Барселоны" Луисом Суаресом, который на чемпионате мира 2014 года укусил итальянского футболиста и получил дисквалификацию на четыре месяца.

"Мы часто пересекались с ним на поле, и для меня это всегда было большим удовольcтвием, ведь Луис — отличный форвард. Я бы хотел обменяться с ним футболками. То, что ему запретили даже появляться на стадионе после инцидента с укусом, кажется мне слишком жестоким наказанием", — цитирует Кьеллини El Mundo.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Джорджо Кьеллини, Луис Суарес, Новости футбола, Футбол, ЧМ-2014.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Вест Бромвич" уволил Пардью WADA может изменить срок дисквалификации Дарио Срны Помощник Фонсеки: Мы живем в городе главного соперника - "Динамо"

Последние новости

В Винницкой области женщина выбросила в мусорник собственного ребенка "Хаббл" сделал снимок "космического глаза" Морозов: "Динамо" должен тренировать специалист уровня Лобановского или Луческу
Сегодня читают в спорте
01 Гол в ворота "Галатасарая" с 51 метра (Видео)
02 "Шахтер" разгромил "Зарю"
03 Ломаченко – Линарес: прогноз букмекеров на бой
04 Вот почему "Интер" хочет купить Лунина: видео двойного сейва с "Шахтером"
05 Вот вам и 1 апреля: Футболист подаст в суд на журнал за первоапрельскую шутку
Новости сегодня
20:48 Названы продукты, которые негативно влияют на кожу
20:45 Президент WBC: Не думаю, что бой Головкин - Альварес состоится
20:43 Дамаск объявил об уходе последних повстанцев из Восточной Гуты
20:32 Завораживающие снимки Дубая, самого безумного города на планете (Фото)
20:29 В Украине введен запрет на вылов рыбы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне
Новости: Врач для каждой семьи: инструкция по выбору терапевтов и педиатров Инструкция по выбору семейного врача
Новости: Наводнение в Ахтырке: жители осталась без света Наводнение в Ахтырке: жители осталась без света
Новости: Ким Кардашьян поделилась трогательным фото своих детей Ким Кардашьян поделилась трогательным фото своих детей
Добавить комментарий
0