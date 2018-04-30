Анчелотти может возглавить один из российских клубов

Экс-наставник «Милана», «Челси», «Реала» и «Баварии» Карло Анчелотти летом может возглавить один из клубов РФПЛ, сообщает BFMTV.

В услугах итальянца заинтересованы «Локомотив» и «Зенит». Готовность работать с известным специалистом выразил президент «железнодорожников» Илья Геркус.

Однако Анчелотти также может оказаться в «Зените», поскольку вышеупомянутый Геркус может перебраться в питерский клуб. Нынешний главный тренер «Зенита» Роберто Манчини близок к тому, чтобы покинуть команду.

Напомним, Анчелотти отказался возглавить сборную Италии.