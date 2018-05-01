Кэрролл поссорился с Мойесом и покинул тренировку "Вест Хэма"

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес и нападающий Энди Кэрролл повздорили на тренировке лондонской команды в понедельник, 30 апреля, сообщает The Telegraph.

По данным издания, ссора произошла из-за того, что английский форвард, оставшийся на скамейке запасных в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:4), ушёл в раздевалку команды, не дождавшись окончания игры. Футболист объяснил своё поведение тем, что ему необходимо было отлучиться в уборную.

Сообщается, что после словесной перепалки с наставником Кэрролл покинул тренировку до её окончания.