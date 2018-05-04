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Определен лучший футболист ответных полуфиналов Лиги Европы

Диего Коста
22:34 Пт, 4 Май 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Форвард Атлетико Диего Коста - лучший игрок недели в Лиге Европы.

Нападающий «Атлетико» Диего Коста признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. Испанец набрал 83% голосов болельщиков и обошёл полузащитника «Ред Булл Зальцбург» Амаду Айдара (17%).

В ответном матче полуфинала «Атлетико» принимал «Арсенал» и победил со счётом 1:0. Коста провёл на поле 83 минуты, забив победный мяч в компенсированное время к первому тайму.

По итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы розыгрыш турнира покинули «Арсенал» и «Ред Булл Зальцбург». В финале турнира, который пройдёт 16 мая в Лионе, сыграют «Атлетико» и «Марсель».

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Новости спорта, Диего Коста, Новости футбола, ФК Атлетико М, Футбол.
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