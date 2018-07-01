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Лидер обороны сборной Испании пропустит матч с Россией

Жерар Пике
10:40 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Жерар Пике получил травму во время тренировки.

Защитник сборной Испании Жерар Пике может не выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной России.

Как сообщает Mirror, накануне во время тренировки игрок получил травму левой лодыжки из-за чего покинул стадион досрочно. Пике прошел осмотр врачами, но о степени тяжести травмы пока не сообщалось.

Матч Испания - Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе Лужники. Следить за поединком можно в нашей онлайн-трансляции, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Новости спорта, Жерар Пике, Новости футбола, Сборная Испании, Футбол.
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