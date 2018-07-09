"Вест Хэм" объявил о подписании экс-лидера "Арсенала"

Джек Уилшир покинул Арсенал и перебрался в Вест Хэм – сообщил официальный сайт "молотобойцев".

"Я испытываю особые чувства, — цитирует официальный сайт Вест Хэма Джека. – Все знают, что я с детства болел за Вест Хэм, ходил на Аптон Парк. Вся моя семья и большинство друзей – также фаны Вест Хэма. Так что для меня это как возвращение в школьные годы. Естественно, когда я узнал о возможности оказаться в Вест Хэме, я не колебался ни секунды".

26-летний полузащитник перешел в команду, за которую он болел с детства, в статусе свободного агента, и подписал контракт с Вест Хэмом сроком на три года.

Уилшир выступал за Арсенал с сезона-2008/2009 (197 матчей во всех турнирах, 14 голов), дважды отлучаясь в сезонные аренды в Болтон (14, 1) и Борнмут (27, 0). В послужном списке Джека 34 матча и 2 гола за национальную сборную Англии.