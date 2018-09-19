Слова голкипера Динамо перед матчем с Астаной в Лиге Европы

Киевское "Динамо" 20 сентября стартует в групповом раунде Лиги Европы. Команда Александра Хацкевича стартует матчем с "Астаной". Вратарь "Динамо" Денис Бойко поделился ожиданиями от игры.

"Лига Европы – серьезный турнир. Команде не нужно напоминать о серьезности каждого матча. Все ребята готовы психологически и физически. Мы все заряжены на борьбу. Все хотят хорошо начать в этом турнире. У нас все хорошо. Нет никаких проблем. Все полностью готовы и уверены в своих силах.

"Астана" - опытная команда с хорошими футболистами. У нас было неколько теорий, мы разбирали игру команды. Все покажет предстоящий матч", - сказал Денис Бойко.