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Слова голкипера Динамо перед матчем с Астаной в Лиге Европы

Денис Бойко
17:48 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер ФК Динамо

Новости спорта: В преддверии первого матча Динамо в Лиге Европы сезона 2018\2019 состоялась традиционная пресс-конференция, на которой Денис Бойко ответил на ряд вопросов.

Киевское "Динамо" 20 сентября стартует в групповом раунде Лиги Европы. Команда Александра Хацкевича стартует матчем с "Астаной". Вратарь "Динамо" Денис Бойко поделился ожиданиями от игры.

"Лига Европы – серьезный турнир. Команде не нужно напоминать о серьезности каждого матча. Все ребята готовы психологически и физически. Мы все заряжены на борьбу. Все хотят хорошо начать в этом турнире. У нас все хорошо. Нет никаких проблем. Все полностью готовы и уверены в своих силах.

Тренер Астаны - о предстоящем матче против Динамо в Лиге Европы

"Астана" - опытная команда с хорошими футболистами. У нас было неколько теорий, мы разбирали игру команды. Все покажет предстоящий матч", - сказал Денис Бойко.

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Новости спорта, Астана, Денис Бойко, Лига Европы, ФК Динамо К.
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