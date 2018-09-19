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Лига чемпионов: Аякс дома разгромил АЕК Чигринского (Видео)

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Аякс
22:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Амстердамский Аякс на своем поле с уверенным результатом начал групповой этап Лиги чемпионов, победив греческий АЕК 3:0.

Амстердамский Аякс на Амстердам-Арене дублем Николаса Тальяфико на 46 и 90 минутах, а также точным ударом Донни ван де Бека на 77й сумел обыграть греческий АЕК Дмитрия Чигринского. Итого, 3:0 за хозяевами поля, что дает им хорошее преимущество в рамках турнирной борьбы с Баварией и Бенфикой за выход в плей-офф.

Обзор первого тайма

Обзор 2-го тайма:

Аякс: Онана — Мазрауи, де Йонг, Блинд, Тальяфико — Зиех, Шене, Эйтинг — Нерес (Каспер Дольберг, 78), Хунтелаар (Донни ван де Бек, 62), Тадич.

АЕК: Баркас — Чосич, Лабропулос, Ойконому, Хульт — Галанопулос (Алеф, 61), Симоэс — Бакакис (Иоаннис Гианниотас, 70), Клонаридис, Манталос — Понсе (Гиоргос Гиакумакис, 81).

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Новости спорта, АЕК, Аякс, групповой этап Лиги Чемпионов, Лига Чемпионов, УЕФА.
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