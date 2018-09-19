Лига чемпионов: Аякс дома разгромил АЕК Чигринского (Видео)

Амстердамский Аякс на Амстердам-Арене дублем Николаса Тальяфико на 46 и 90 минутах, а также точным ударом Донни ван де Бека на 77й сумел обыграть греческий АЕК Дмитрия Чигринского. Итого, 3:0 за хозяевами поля, что дает им хорошее преимущество в рамках турнирной борьбы с Баварией и Бенфикой за выход в плей-офф.

Обзор первого тайма

Обзор 2-го тайма:

Аякс: Онана — Мазрауи, де Йонг, Блинд, Тальяфико — Зиех, Шене, Эйтинг — Нерес (Каспер Дольберг, 78), Хунтелаар (Донни ван де Бек, 62), Тадич.

АЕК: Баркас — Чосич, Лабропулос, Ойконому, Хульт — Галанопулос (Алеф, 61), Симоэс — Бакакис (Иоаннис Гианниотас, 70), Клонаридис, Манталос — Понсе (Гиоргос Гиакумакис, 81).