Шевченко вспомнил об игровых качествах Леоненко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о взаимоотношениях с экс-нападающим "Динамо" Виктором Леоненко.

"Леоненко - хороший футболист. С Витей было легко, потому что с ним был диалог. С ним можно было поговорить и пошутить. Он, конечно, хотел, чтобы все шло через него. В процессе игры у тебя не всегда получается увидеть своего партнера. Витя иногда комментировал это. Он это любит делать", - сказал Шевченко в комментарии ТК Футбол.