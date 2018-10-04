Президент Олимпика о Санжаре, Шевчуке и о задачах на сезон

Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал назначение новым главным тренером команды Вячеслава Шевчука, который в среду сменил на этом посту Романа Санжара.

У нас не было разговора о том, что руководство что-либо не устраивало. Речь шла о том, что Роману нужны новые вызовы, а команде - свежие эмоции. Я благодарен Санжару за порядочность и отношение, которые сложились между нами за все эти годы. Могу с уверенностью сказать, что мы остались друзьями. И продолжим общаться.

- До последнего матча против «Александрии» разговоров о возможной отставке, как я понимаю, не было?

- Это не могло стать следствием одной-единственной игры. Если бы я как президент принимал решения спонтанно, то к этому моменту уже поменял бы с десяток тренеров. Так что это мое решение было взвешенным, обдуманным и совершенно неэмоциональным.

- Решение о преемнике Санжара было принято вами исключительно оперативно.

- Эта ситуация может выглядеть необычной, но в голове я обдумывал те или иные кандидатуры, общался с компетентными людьми и в итоге принял решение сделать упор на молодых специалистов.

- К вопросу о молодости: не смущает ли вас отсутствие у Вячеслава Шевчука и Руслана Ротаня опыта тренерской работы на высшем уровне?

- Вас же не смущало, как руководил командой Санжар. А ведь я затянул его на тренерскую скамейку фактически с футбольного поля. Вчера он был капитаном команды первой лиги, а сегодня стал ее наставником. И ничего: делал шаг за шагом, получая опыт на практике и набивая шишки. В случае с Вячеславом и Русланом для меня важны амбиции и желание ребят, их горящие глаза! Сегодня они провели первую тренировку, и все вокруг искрилось. В общем, я думаю, что они принесут нам пользу.

- Вы давно знакомы с Шевчуком?

- Скажем так, познакомились далеко не вчера. Срок нормальный. (Улыбается).

- Для вас важно, что у него футбольные донецкие корни - Вячеслав родом из Луцка, но больше 15 лет отдал «Шахтеру»?

- Если это обстоятельство как-то и повлияло на мой выбор, то уж точно не было главным критерием…

- Конкретные турнирные задачи перед новым штабом уже поставлены?

- Да, клубу нужно попадать в первую шестерку и цепляться за зону еврокубков.

- Хоть примерно представляете, в какой футбол планирует играть с вашей командой Шевчук?

- А вы как думаете? (Смеется). Приглашая тренера, я обязан обговаривать с ним такие вещи. Знаю, что Шевчук хочет сделать ставку на атакующую игру, контроль мяча, короткий и средний пас.

- Подбор исполнителей это позволяет?

- Слушайте, Шевчук пришел к нам не из парикмахерской и не принимал бы команду, если бы не был уверен, что справится. Они с Ротанем вселили эту уверенность и в меня. Что ж, осталось следить за результатами.