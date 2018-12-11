В Англии 14-летный футболист умер от травмы, полученной во время игры

Новости спорта: В Англии от полученной травмы умер 14-летний вратарь Лука Кампанаро

В Англии 14-летний вратарь Лука Кампанаро скончался после травмы, которую получил на футбольном поле сообщает BBC.

По информации издания, молодой футболист клуба «Бедгров Динамос» получил серьезную травму головы при столкновении с соперником в матче юниорской лиги, проходившем в Западном Лондоне. После инцидента Кампанаро был незамедлительно доставлен на вертолёте в королевскую лондонскую больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь молодого голкипера. Смерть Кампанаро была зафиксирована сегодня, 11 декабря.

Сообщается, что один из близких друзей погибшего создал сайт, на котором проходит сбор средств для семьи Кампанаро.