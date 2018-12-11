Скачать
Вторник, 11.12.2018
Лига чемпионов: все матчи 11 декабря
Лига чемпионов: все матчи 11 декабря
Шахтер - Лион: опубликована заявка французов на матч Лиги чемпионов
Шахтер - Лион: опубликована заявка французов на матч Лиги чемпионов
Ломаченко планирует провести в 2019 году три поединка
Ломаченко планирует провести в 2019 году три поединка
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов

В Англии 14-летный футболист умер от травмы, полученной во время игры

В Англии 14-летный футболист умер от травмы, полученной во время игры
18:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В Англии от полученной травмы умер 14-летний вратарь Лука Кампанаро

В Англии 14-летний вратарь Лука Кампанаро скончался после травмы, которую получил на футбольном поле сообщает BBC.

По информации издания, молодой футболист клуба «Бедгров Динамос» получил серьезную травму головы при столкновении с соперником в матче юниорской лиги, проходившем в Западном Лондоне. После инцидента Кампанаро был незамедлительно доставлен на вертолёте в королевскую лондонскую больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь молодого голкипера. Смерть Кампанаро была зафиксирована сегодня, 11 декабря.

Сообщается, что один из близких друзей погибшего создал сайт, на котором проходит сбор средств для семьи Кампанаро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Лука Кампанаро, ФК Бедгров Динамос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последний бой Ломаченко (Видео)
02 Планка: 1 минута в день - секрет идеального тела
03 Матч Шахтер - Лион покажут в кинотеатрах
04 Усик готов встретиться с Андре Уордом
05 Команда года 2018: УЕФА назвал 50 претендентов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь