Олимпиакос намерен подписать форварда из АПЛ перед матчами с Динамо

Новости спорта: Испанский форвард Фернандо Льоренте может усилить состав Олимпиакоса.

Испанский нападающий Фернандо Льоренте может стать игроком греческого «Олимпиакоса», сообщает transfermarketweb.com.

По информации источника, греческий клуб заинтересован в приобретении 22-летнего форварда уже в январе. Льоренте должен стать серьезным кадровым усилением для команды перед матчами в 1/16 Лиги Европы против «Динамо». «Тоттенхем» будет рассматривать предложение «Олимпиакоса» поскольку следующим летом у Льоренте заканчивается контракт со «шпорами» и он может уйти бесплатно.

Напомним, в последнем туре АПЛ «Тоттенхэм» с теннисным счетом разгромил «Эвертон» (6:2).