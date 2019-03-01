Альба готов подписать новый контракт с Барселоной

Новости спорта: Новое соглашение с защитником будет оформлено на пять лет.

Левый защитник Барселоны Хорди Альба подпишет новый контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает официальный сайт "блаугранос".

Новый контракт футболиста с клубом будет рассчитан до 2024 года. В течение следующих нескольких дней состоится официальное подписание нового соглашения.

Клаусула испанца составит 500 млн евро.

Альба проводит седьмой сезон в составе "сине-гранатовых". За это время футболист принял участие в 282 играх, в которых отметился 14 голами. Также на счету 29-летнего защитника 14 титулов вместе с каталонским клубом.