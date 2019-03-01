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Пятница, 01.03.2019
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Альба готов подписать новый контракт с Барселоной

Альба готов подписать новый контракт с Барселоной
08:41 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Новое соглашение с защитником будет оформлено на пять лет.

Левый защитник Барселоны Хорди Альба подпишет новый контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает официальный сайт "блаугранос".

Новый контракт футболиста с клубом будет рассчитан до 2024 года. В течение следующих нескольких дней состоится официальное подписание нового соглашения.

Клаусула испанца составит 500 млн евро.

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Альба проводит седьмой сезон в составе "сине-гранатовых". За это время футболист принял участие в 282 играх, в которых отметился 14 голами. Также на счету 29-летнего защитника 14 титулов вместе с каталонским клубом.

 

 

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Хорди Альба, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола.
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