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Малиновского могут дисквалифицировать до конца сезона (Видео)

Малиновского могут дисквалифицировать до конца сезона (Видео)
17:39 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Украинский футболист был удален в матче против «Гента» (2:1).

25-летний украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский может быть дисквалифицирован до конца текущего сезона.

В поединке чемпионата Бельгии против «Гента» (2:1) Малиновский получил прямое удаление за то, что шипами бутс рассек лицо сопернику при падении на газон.

Если подтвердится, что движение Малиновского ногой было умышленным, футболиста могут дисквалифицировать до конца текущего сезона — на 7 матчей.

Генк обыграл Гент, Малиновский сделал дубль (Видео)

В текущем сезоне Руслан провел за «Генк» 34 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 13 результативных передач.

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ФК Генк, Новости футбола, Чемпионат Бельгии, Руслан Малиновский.
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