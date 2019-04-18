Яя Туре провел мастер-класс для воспитанников Динамо (Видео)

Новости спорта: Знаменитый полузащитник посетил тренировочную базу киевского клуба.

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре провел мастер-класс для воспитанников "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Знаменитый ивуариец прибыл на тренировочную базу киевлян, где также пообщался с главным тренером команды Александром Хацкевичем.

Последним клубом Туре был "Олимпиакос", контракт с которым он разорвал в декабре спустя несколько месяцев после подписания.

Напомним, Яя Туре знаком с украинским чемпионатом. В течение двух лет в период 2003-05 годов он выступал в составе донецкого "Металлурга", за который провел более 30 матчей во всех турнирах.