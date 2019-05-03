Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА по делу Мораеса

Новости спорта: Федерация футбола Люксембурга собирается бороться до конца.

Президент федерация футбола Люксембурга Пол Филипп сообщил, что ФФЛ будет подавать апелляцию на решение УЕФА о правомерности натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса.

«Шансы на то, что вердикт будет вынесен в нашу пользу, очень малы, но мы все равно будем апеллировать», - сказал Филипп.

Ранее контрольно-дисциплинарный орган УЕФА принял решение отклонить протесты Люксембурга и Португалии.

У проигравшей стороны есть пять дней чтобы аргументировать свой протест в УЕФА. После этого у них есть еще три дня для подачи апелляции.