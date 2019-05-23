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Молодежный ЧМ-2019 по футболу: расписание матчей

Молодежный ЧМ-2019 по футболу: расписание матчей
15:42 Чт, 23 Май 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Чемпионат мира среди молодежных команд до 20 лет пройдет с 23 мая по 15 июня в Польше.

На чемпионате мира выступят 24 сборные, которые поделены на шесть группы. Победители и вторые команды групп проходят в 1/8 финала. Также в плей-офф получат путевки четыре лучшие команды, среди занявших третьи места.

На чемпионате мира выступит сборная Украины, для которой это будет четвертый чемпионат мира. Предыдущие разы наша команда выходила из группы, но сразу же проигрывала в 1/8 финала.

РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Группа А

23 мая

19:00. Таити – Сенегал

21:30. Польша – Колумбия

26 мая

19:00. Сенегал – Колумбия

21:30. Польша – Таити

29 мая

21:30. Сенегал – Польша

21:30. Колумбия – Таити

Группа В

23 мая

19:00. Мексика – Италия

21:30. Япония – Эквадор

26 мая

16:30. Мексика – Япония

19:00. Эквадор – Италия

29 мая

19:00. Эквадор – Мексика

19:00. Италия – Япония

Группа С

24 мая

19:00. Гондурас – Новая Зеландия

21:30. Уругвай – Норвегия

27 мая

19:00. Гондурас – Уругвай

21:30. Норвегия – Новая Зеландия

30 мая

19:00. Норвегия – Гондурас

19:00. Новая Зеландия – Уругвай

Группа D

24 мая

19:00. Катар – Нигерия

21:30. Украина – США 

27 мая

19:00. Катар – Украина

21:30. США – Нигерия

30 мая

21:30. США – Катар

21:30. Нигерия – Украина

Группа Е

25 мая

16:30. Панама – Мали

19:00. Франция – Саудовская Аравия 

28 мая

19:00. Панама – Франция

21:30. Саудовская Аравия – Мали

31 мая

19:00. Саудовская Аравия – Панама

19:00. Мали – Франция

Группа F

25 мая

19:00. Португалия – Корея

21:30. Аргентина – ЮАР

28 мая

19:00. Португалия – Аргентина

21:30. ЮАР – Корея

31 мая

21:30. ЮАР – Португалия

21:30. Корея – Аргентина

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Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20, ЧМ-2019 по футболу U-20.
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