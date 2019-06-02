Болельщица, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, объяснила свой поступок

Новости спорта: Американская актриса и модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов между "Тоттэнхэмом" и "Ливерпулем" прокомментировала свой поступок.

"Прорвалась на поле в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана, чтобы творить безумные, сумасшедшие вещи, которые запомнишь навсегда", — написала американка в "Инстаграме".

Волански также выложила фотографию, на которой игрок "Тоттенхэма" Гарри Уинкс пристально смотрит на выбежавшую на поле девушку. "Я не слишком сильно отвлекла восьмой номер?" — подписала Волански фотографию на своей странице в "Инстаграме".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Did I distract #8 a little too much? Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) 1 Июн 2019 в 4:51 PDT

Напомним, арбитру финального матча словенцу Дамиру Скомине пришлось остановить встречу, дожидаясь, пока девушку выведут с поля силы правопорядка. В этой истории может быть замешан блогер из Соединённых Штатов Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира — 2014. За день до финала он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.