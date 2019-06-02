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Болельщица, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, объяснила свой поступок

Болельщица, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, объяснила свой поступок
12:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Американская актриса и модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов между "Тоттэнхэмом" и "Ливерпулем" прокомментировала свой поступок.

"Прорвалась на поле в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана, чтобы творить безумные, сумасшедшие вещи, которые запомнишь навсегда", — написала американка в "Инстаграме".

Волански также выложила фотографию, на которой игрок "Тоттенхэма" Гарри Уинкс пристально смотрит на выбежавшую на поле девушку. "Я не слишком сильно отвлекла восьмой номер?" — подписала Волански фотографию на своей странице в "Инстаграме".

Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)

 
 
 
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Did I distract #8 a little too much?

Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue)

Напомним, арбитру финального матча словенцу Дамиру Скомине пришлось остановить встречу, дожидаясь, пока девушку выведут с поля силы правопорядка. В этой истории может быть замешан блогер из Соединённых Штатов Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира — 2014. За день до финала он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.

Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ЛЧ, Футбол, Новости футбола, Тоттенхэм Ливерпуль, Маурисио Почеттино, Кинси Волански.
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