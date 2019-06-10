"Происходит революция": Шевчук о прогрессе сборной Украины

Новости спорта: Экс-тренер «Олимпика» - о прогрессе украинского футбола.

Вячеслав Шевчук проанализировал причины прогресса в игре сборной Украины:

«В действиях украинских команд происходит революция. Мы уже не играем кое-как — мяч вперед, а там уже как получится. В Украине есть немало талантливых исполнителей, которые могут играть в футбол и при этом думать на поле.

Мы это увидели в матче против сборной Сербии (5:0), в составе которой выступают игроки из топ-чемпионатов и топ-клубов. Но наши ребята их уничтожили. Поэтому наших молодых игроков надо поддерживать».

Сегодня сборная Украины сыграет с Люксембургом.