Скачать
Четверг, 11.07.2019
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук
Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Шальке повесил ценник на Коноплянку
Шальке повесил ценник на Коноплянку

Экс-игрок Динамо подпишет контракт с клубом Серии А

Экс-игрок Динамо подпишет контракт с клубом Серии А
21:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Футболист Мигель Велозу получил статус свободного агента.

Экс-полузащитник сборной Португалии и киевского Динамо Мигель Велозу подпишет контракт с новичком Серии А - Вероной. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

"Верона заинтересована в приглашении Мигель Велозу. Клуб хочет усилиться опытными футболистами к старту дебютного сезона в Серии А", - сообщает источник.

Полузащитник подпишет с Вероной контракт на 1 год. Минувший сезон португалец провел в Дженоа и по окончанию года стал свободным агентом.

Напомним, с 2012 по 2016 год Велозу выступал за Динамо. В составе киевлян он провел более 80 матчей.

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо может распрощаться с бразильским полузащитником.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мигел Велозу, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри оценил перспективы Руиса в хэвивейте
02 Холифилд сделал свой прогноз на бой-реванш Джошау - Руис
03 В полуфинале Уимблдона сыграют Надаль - Федерер
04 Серена Уильямс и Энди Маррей завершили выступления на Уимблдоне
05 Букмекеры определили фаворита матча Свитолина - Халеп
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь