Экс-игрок Динамо подпишет контракт с клубом Серии А

Новости спорта: Футболист Мигель Велозу получил статус свободного агента.

Экс-полузащитник сборной Португалии и киевского Динамо Мигель Велозу подпишет контракт с новичком Серии А - Вероной. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

"Верона заинтересована в приглашении Мигель Велозу. Клуб хочет усилиться опытными футболистами к старту дебютного сезона в Серии А", - сообщает источник.

Полузащитник подпишет с Вероной контракт на 1 год. Минувший сезон португалец провел в Дженоа и по окончанию года стал свободным агентом.

Напомним, с 2012 по 2016 год Велозу выступал за Динамо. В составе киевлян он провел более 80 матчей.

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо может распрощаться с бразильским полузащитником.