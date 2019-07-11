Экс-игрок Динамо подпишет контракт с клубом Серии А

Экс-полузащитник сборной Португалии и киевского Динамо Мигель Велозу подпишет контракт с новичком Серии А - Вероной. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
"Верона заинтересована в приглашении Мигель Велозу. Клуб хочет усилиться опытными футболистами к старту дебютного сезона в Серии А", - сообщает источник.
Полузащитник подпишет с Вероной контракт на 1 год. Минувший сезон португалец провел в Дженоа и по окончанию года стал свободным агентом.
Напомним, с 2012 по 2016 год Велозу выступал за Динамо. В составе киевлян он провел более 80 матчей.
Напомним, ранее сообщалось, что Динамо может распрощаться с бразильским полузащитником.