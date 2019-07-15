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Понедельник, 15.07.2019
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Моуриньо: Роналду может выиграть Кубок Америки быстрее Месси

Моуриньо: Роналду может выиграть Кубок Америки быстрее Месси
22:19 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Португальский тренер подколол Лионеля Месси.

Жозе Моуриньо считает, что если КОНМЕБОЛ пригласит на Кубок Америки ведущие европейские сборные, то Криштиану Роналду может выиграть турнир раньше, чем Лионель Месси:

«Если КОНМЕБОЛ хочет увеличить свою аудиторию и сделать Кубок Америки конкурентоспособным, им следует пригласить европейские команды — Испанию, Францию, Португалию. Если они пригласят Португалию, Криштиану может выиграть Кубок Америки быстрее Месси».

В Копа Америка-2019 в качестве приглашенных команд участвовали Япония и Катар.

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Ранее Моуриньо отклонил заманчивое предложение из Китая.

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Все по теме:

Лионель Месси, Жозе Моуриньо, Криштиану Роанлду, КОМНЕБОЛ.
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